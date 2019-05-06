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00:29 06.05.2019

На президентских выборах в Северной Македонии победу одержал кандидат от правящей партии

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На президентских выборах в Северной Македонии победу одержал кандидат от правящей партии

Выдвиженец от правящего в Северной Македонии Социал-демократического союза Стево Пендаровски после подсчета 99% голосов одержал победу во втором туре президентских выборов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на государственную избирательную комиссию.

"Результаты президентских выборов означают гарантированный путь для всех нас - народа, семей, страны - в сообщество НАТО и Европейского союза, к которым мы принадлежим", - заявил С.Пендаровски после объявления о победе.

По данным избирательной комиссии, С.Пендаровски завоевал 52% голосов. Его соперница - представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова - получила 45% голосов.

Bloomberg в свою очередь отмечает, что хотя пост президента в Северной Македонии во многом носит церемониальный характер, однако при этом президент выдает мандат на формирование правительства, а также может ветировать законы. Таким образом, уточняет агентство, президент обладает достаточными полномочиями, чтобы облегчить или, наоборот, затруднить процесс выстраивания более тесных отношений между Северной Македонией и ЕС.

В начале февраля 2019 года парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более чем на 10 лет.

Теги: #президент #результаты #выборы #севмакедония
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