События

23:42 05.05.2019

СК РФ: По уточненным данным, из находившихся на борту аварийного SSJ-100 78 человек выжило 37 человек

1 мин читать
СК РФ: По уточненным данным, из находившихся на борту аварийного SSJ-100 78 человек выжило 37 человек

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек, сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала С.Петренко в воскресенье "Интерфаксу".

Ранее в СК сообщали о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Теги: #жертвы #россия #увеличение #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:50 05.05.2019
СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

20:54 05.05.2019
Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

19:03 05.05.2019
Горящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

Горящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

18:29 05.05.2019
Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

16:00 05.05.2019
В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

14:22 05.05.2019
Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

13:24 05.05.2019
Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

11:58 05.05.2019
Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

08:24 05.05.2019
Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

23:54 03.05.2019
Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СКР: в результате аварийной посадки Superjet-100 погибли 13 человек, в том числе двое детей

Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

Горящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве неизвестный стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами, введен план "Сирена"

При боестолкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

Находившийся в розыске гражданин Украины пытался пересечь границу по чужому паспорту

Число погибших в результате обстрелов из Газы израильтян возросло до трех человек

Боевики с начала суток 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Митрополит Епифаний поздравил архиепископа Святослава с Днем рождения, поблагодарив его за поддержку дружеских взаимоотношений между ПЦУ и УГКЦ

Менее трети латвийцев считают, что работать в частном секторе лучше, чем на государство

В начале недели на большей части Украины похолодает, и будут идти дожди

В Кировоградской области пиротехники ГСЧС уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны

Население Грузии в 2018 году сократилось до 3 млн 723,5 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА