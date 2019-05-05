В Киеве неизвестный стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами, введен план "Сирена"

В Киеве пьяный мужчина с оружием на Mercedes с военными номерами стрелял в людей, введен оперативный план "Сирена", передает интернет-издание "Информатор".

"В воскресенье, 5 мая, в Оболонском районе Киева неизвестный стрелял в людей и скрылся в сторону Героев Днепра на черном Mercedes ML с военными номерами 0405 без букв. В 21:34 в столице введен оперативный план "Сирена", – сказано на странице издания в воскресенье вечером со ссылкой на полицию Киева.

В информации отмечается, что компания из 4-5 человек сидела в "Портер пабе" на Малиновского, 24/10, покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов.

"Предварительно, ранили одного человека. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами 0405 и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены", – сказано в сообщении.