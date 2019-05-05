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22:31 05.05.2019

При боестолкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

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При боестолкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий

Возле с.Николаевка (Донецкая обл.) в ходе боя с боевиками пропал украинский военнослужащий, сообщили в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

На странице подразделения в воскресенье вечером сообщается, что на днях под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, боевики пытались незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив украинских позиций вблизи с.Николаевка.

"Наши собратья, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещения противника и открыли по врагу огонь, заставив его к отступлению", – сказано в сообщении.

В это же время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага. Для прикрытия отступающих диверсантов, боевики начали обстрел украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боя один из наших воинов исчез. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям по установлению режима прекращения огня на этом участке. Однако враг на уступки не пошел и продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца", – подчеркнули в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

В информации отмечается, что в воскресенье стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории.

"В настоящее время мы принимаем все меры по идентификации погибшего человека и, в случае подтверждения информации, возвращение тела нашего собрата", – подытожили в подразделении.

Теги: #военнослужащий #украина #донбасс
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