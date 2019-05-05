События

20:54 05.05.2019

Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

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Один человек погиб, четверо пострадали в результате авиапроисшествия в Шереметьево

По данным Следственного комитета (СК), в результате ЧП с самолетом в аэропорту "Шереметьево" погиб один и пострадали 4 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

О том, что шестеро пострадавших при жесткой посадке самолета в "Шереметьево" доставлены в больницы, сообщили ранее "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС РФ в воскресенье.

"Все шесть пострадавших отправлены в районные больницы. Информации о погибших нет", - сказали в пресс-службе.

Неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту авиарейса "Москва-Мурманск" в момент аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Теги: #жертвы #россия #самолет
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