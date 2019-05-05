События

19:03 05.05.2019

Гарящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Гарящий пассажирский Superjet совершил аварийную посадку в Шереметьево

Гарящий пассажирский самолет аварийно сел в "Шереметьево" по надувным трапам эвакуируют пассажиров и экипаж, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку. Самолет подал сигнал бедствия после вылета, стал заходить на вынужденную посадку, не смог приземлиться с первого раза, а со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся", - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что по надувным трапам происходит эвакуация 73 пассажиров и членов экипажа.

В свою очередь телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал кадры из аэропорта "Шереметьево", на которых видно, как происходит тушение самолёта. Хвост воздушного суда охвачен пламенем, от него поднимается столп чёрного дыма.

Теги: #посадка #самолет #россия #пожар
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