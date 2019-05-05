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18:28 05.05.2019

Число погибших в результате обстрелов из Газы израильтян возросло до трех человек

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Число погибших в результате обстрелов из Газы израильтян возросло до трех человек

Еще два человека погибли в Израиле в результате ракетных обстрелов израильской территории палестинскими боевиками, 91 человек получил ранения, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось об одном погибшем 58-летнем израильтянине.

По последним данным, которые местные СМИ получают от своих источников, начиная с субботы, боевики палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ) осуществили пуски 507 ракет по Израилю. Из них израильской территории достигла 361 ракета, остальные упали в секторе Газа. 150 ракет были перехвачены системой противоракетной обороны Израиля "Железный купол", 30 ракет взорвались в густонаселенных кварталах населенных пунктов страны, 181 - в пустынных районах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

"Сегодня утром я распорядился продолжить нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа для того, чтобы перегруппировать войска вокруг сектора и усилить их танками, артиллерией и пехотными силами", - заявил премьер перед началом заседания кабинета министров.

Как сообщалось, командование армии обороны Израиля уже начало переброску к границе с сектором Газа 7-й танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе, сообщил официальный представитель армии.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

Теги: #палестина #израиль
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