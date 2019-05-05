В Кировоградской области пиротехники ГСЧС уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны

В Кировоградской области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 203 и 76 мм. времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ведомства.

"3 мая саперы группы пиротехнических работ АРЗСП управления ГСЧС в Кировоградской области уничтожили 2 боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены во время земляных работ: 1 артиллерийский снаряд калибра 203 мм - в с. Новогригорьевка Первая и 1 артиллерийский снаряд калибра 76 мм - в с. Суходольское Долинского района" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу вечером.