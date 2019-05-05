События

09:57 05.05.2019

В Северной Македонии начался второй тур президентских выборов

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 Более 3,4 тыс. избирательных участков на втором туре президентских выборов открылись в Северной Македонии.

На пост главы государства претендуют выдвиженец от правящего Социал-демократического союза Стево Пендаровски и представитель оппозиционной партии ВМПО-ДПМНЕ Гордана Силяновски-Давкова.

В первом туре, прошедшем в апреле, С.Пендаровски набрал 42,81% голосов избирателей, Г.Силяновски-Давкова - 42,25%.

Наблюдатели отмечают, что ключевым вопросом на выборах может стать явка избирателей. Для того чтобы они были признаны состоявшимися, в них должны принять участие не менее 40% имеющих право голоса. Если же они будут признаны недействительными, то придется повторить оба раунда.

Теги: #президент #севмакедония #выборы
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