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08:24 05.05.2019

Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

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Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

 В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад", сообщают СМИ со ссылками на собственные источники и официальных представителей обеих сторон.

Израильтянин погиб при попадании палестинской ракеты в жилой дом в городе Ашкелоне.

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски более 400 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Представитель армии обороны Израиля заявил журналистам, что удары по боевикам будут активизироваться.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

Теги: #жертвы #обстрелы #палестина #израиль
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