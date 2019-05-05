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07:19 05.05.2019

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

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Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

 Боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия …Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов - вблизи города Авдеевка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Каменка и Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Чермалык; дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Луганск, Новоалександровка, Золотое-4.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское. Из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем враг обстрелял позиции Объединенных сил у населенного пункта Новоалександровка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север"", – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ были уничтожены, еще двое - ранены.

Теги: #оос #сводка #украина
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