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06:54 05.05.2019

В Бахмуте бывший боевик "ДНР" сдался украинским правоохранителям - полиция

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В Бахмуте бывший боевик "ДНР" сдался украинским правоохранителям - полиция

В Донецкой области боевик "ДНР" добровольно сдался украинским правоохранителям, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полицию Бахмута обратился 22-летний участник незаконных вооруженных формирований, который перешел на сторону террористов еще в июне 2014 году, когда ему было 17 лет.

"В июне 2014 года 17-летний подросток подвергся влиянию российской пропаганды и пришел к террористам помочь строить "русский мир". За несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области испугался и остался в родном городе. Но впоследствии решил снова присоединиться к боевикам, и в августе 2014-го уехал в оккупированный Донецк, где присоединился к одному батальонов так называемой ДНР и в январе 2015 охранял административное здание этого батальона" – говорится в сообщении, на сайте ГУНП в Донецкой обл,

Мужчина решил сдаться украинским правоохранителям после того как в СМИ узнал о возможности освободиться от уголовной ответственности.

Теги: #боевик #украина #полиция #ордло
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