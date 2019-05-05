События

05:02 05.05.2019

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50000 на благотворительном аукционе с участием мировых звезд бокса

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Кличко продал экскурсию по Киеву за $50000 на благотворительном аукционе с участием мировых звезд бокса

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот - экскурсию по Киеву – за $50000, деньги вырученные за продажу будут потрачены на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мероприятие "Ночь чемпионов" состоялся в Лас-Вегасе (США), где в нем, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.

"Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов, - отметил Кличко. - И, поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 000 долларов", - рассказал после благотворительного вечера В. Кличко.

Теги: #киев #благотворительность #кличко #украина
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