Вятрович: 19 мая дата крайне неудачная для инаугурации

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает 19 мая крайне неудачной датой для проведения инаугурации президента Украины.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ" – написал В. Вятрович на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось, новоизбранный президент Владимир Зеленский предложил назначить 19 мая днем инаугурации президента Украины.