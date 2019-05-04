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23:56 04.05.2019

Вятрович: 19 мая дата крайне неудачная для инаугурации

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Вятрович: 19 мая дата крайне неудачная для инаугурации

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает 19 мая крайне неудачной датой для проведения инаугурации президента Украины.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ" – написал В. Вятрович на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось, новоизбранный президент Владимир Зеленский предложил назначить 19 мая днем инаугурации президента Украины.

Теги: #президент #вятрович #украина #инаугурация
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