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22:21 04.05.2019

Субботняя акция "желтых жилетов" стала самой малочисленной с ноября 2018 - МВД Франции

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Субботняя акция "желтых жилетов" стала самой малочисленной с ноября 2018 - МВД Франции

В 25-й акции движения "желтых жилетов", по данным МВД Франции, в субботу в целом по стране участвовало 18,9 тыс. манифестантов, что является самой низкой "явкой" с начала протестов в ноябре 2018 года.

27 апреля число участников достигло 23,6 тысяч.

В Париже в трех различных манифестациях, прошедших в спокойной обстановке, участвовали около 1,5 тыс. человек. В минувшую субботу их было 2,6 тыс.

По данным СМИ, в регионах страны протестные мероприятия, несмотря на отдельные инциденты, в частности в Монпелье, также прошли относительно мирно.

Теги: #протест #франция #акции #численность
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