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22:18 04.05.2019

Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

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Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский написал в письме председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, где указал, что оптимальной датой инаугурация президента Украины должно стать 19 мая.

Текст письма опубликован на официальной странице В. Зеленского в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом" – написал В. Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, что "определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества".

Теги: #зеленский #украина #инаугурация
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