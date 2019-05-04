Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский написал в письме председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, где указал, что оптимальной датой инаугурация президента Украины должно стать 19 мая.

Текст письма опубликован на официальной странице В. Зеленского в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом" – написал В. Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, что "определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества".