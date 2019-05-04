События

21:08 04.05.2019

Израильская армия нанесла удары по 70 целям в секторе Газа и уничтожила подземный туннель

1 мин читать
Израильская армия нанесла удары по 70 целям в секторе Газа и уничтожила подземный туннель

 Армия обороны Израиля в субботу нанесла удары по 70 объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, а также уничтожила один подземный туннель, прорытый боевиками "Исламского джихада", сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Звуки сирен, предупреждающих жителей о возможности ракетного обстрела из сектора Газа, слышны в южных израильских городах: в Ашкелоне, в Нетивоте, в Эшколе, а также в близлежащих населенных пунктах.

Представитель ЦАХАЛ Ронен Манелис заявил, что военные привели в полную готовность системы ПРО, поскольку не исключают возможности обстрела Тель-Авива из сектора Газа.

В городе Модиин-Маккабим-Реут, расположенном между Тель-Авивом и Иерусалимом, отменили мероприятие, посвященное музыкальному конкурсу Евровидение.

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа против контролирующего эту территорию движения ХАМАС. Военные используют, в частности, танки и ударные вертолеты.

Поступили данные о гибели минимум трех боевиков ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, из сектора Газа с утра субботы было выпущено порядка 200 ракет по Израилю, многие из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Теги: #газа #обстрел #ситуация #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:01 04.05.2019
Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

11:53 04.05.2019
Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

06:57 02.05.2019
Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа

Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа

18:24 01.05.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

12:38 01.05.2019
Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

19:16 28.04.2019
Генпрокурор США грозит юридическому комитету палаты представителей отказом от участия в слушаниях

Генпрокурор США грозит юридическому комитету палаты представителей отказом от участия в слушаниях

13:53 28.04.2019
Украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

Украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

21:56 23.04.2019
Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

16:44 23.04.2019
Нетаньяху поздравил Зеленского и пригласил посетить Израиль

Нетаньяху поздравил Зеленского и пригласил посетить Израиль

12:55 23.04.2019
С полуночи боевики дважды нарушили перемирие

С полуночи боевики дважды нарушили перемирие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Президент и премьер поздравили львовян с Днем города

НАБУ провело обыски у чиновников ГУ ГФС Львовской области

В админздании Житомирской областной таможни проходят обыски в связи с задержаниями взяточников

В Прилуках в гараже у бывшего военнослужащего полицейские обнаружили 9 ящиков с гранатами Ф1

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузия примет решение о возможном размещении иностранной военной базы исходя из национальных интересов – премьер

Порошенко назначил Горковенко на должность члена Нацсовета по теле- и радиовещанию – указ

ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания критикуют США за новые меры против Ирана

Ляшко: вопросы инаугурации меня не интересуют

Геращенко намерена 16 мая в Раде в рамках "минской платформы" подвести итог своей работы в гуманитарной подгруппе ТКГ

Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Информация о минировании ТЦ и гостиницы в Харькове не подтвердилась – полиция

В Черкассах избили местного журналиста, полиция возбудила дело

​​​​​​​В Ровно сожгли автомобиль, который арендовал секретарь горсовета

В полицию Киева за месяц граждане добровольно передали 480 единиц оружия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА