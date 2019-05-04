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21:02 04.05.2019

Порошенко назначил Горковенко на должность члена Нацсовета по теле- и радиовещанию – указ

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Порошенко назначил Горковенко на должность члена Нацсовета по теле- и радиовещанию – указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ президента №187/2019 от 4 мая 2019 года обнародован в субботу на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в документе.

Ранее В.Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины.

Теги: #горковенко #порошенко #украина #нацсовет #назначение
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