События

20:01 04.05.2019

Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

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Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

 Израильские власти в субботу закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на проведенный оттуда массированный ракетный обстрел, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство обороны.

Военные не уточняют, как долго переходы останутся закрытыми.

Боевики из сектора Газа провели пуск ракет ранее в субботу, причем десятки самодельных ракет удалось сбить.

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа против контролирующего эту территорию движения ХАМАС. Военные используют, в частности, танки и ударные вертолеты.

Поступили данные о гибели минимум трех боевиков ХАМАС.

Теги: #газа #переходы #израиль
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