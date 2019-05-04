Ляшко: вопросы инаугурации меня не интересуют

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что не пошел на встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, так как его не интересуют вопросы инаугурации.

"На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться - он знает мой телефон. Главная тема нашей будущей личной беседы - это не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для Украины!), А три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир в Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев? Другие вопросы меня не интересуют!" – написал О. Ляшко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.