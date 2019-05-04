Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений с 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции наших защитников: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка и села Новомихайловка; дважды из подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединское" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Луганск, Золотое-4.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой" – подытожили в штабе ООС.