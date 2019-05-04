Информация о минировании ТЦ и гостиницы в Харькове не подтвердилась – полиция

Полиция закончила проверку харьковской гостиницы "Дружба" и ТЦ "Дафи", но не нашла никаких взрывных устройств.

"В ходе проверки специалисты взрывотехнической службы осмотрели 46тыс. 600 кв.м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1267 граждан... Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.

Сообщения о минировании гостиницы "Дружба" и ТЦ "Дафи" в Харькове поступили в полицию в субботу днем.

Информация о минировании гостиницы "Дружба" поступает второй день подряд. Предыдущее сообщение также оказалось ложным.