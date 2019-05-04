Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов – В.Бондарь

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский не стал отвечать прямо на вопросы о будущем Верховной Рады нынешнего созыва на встрече с руководством парламента и представителями фракций, сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь.

"Были вопросы от депутатов. Больше всего интересовало большинство фракций - это вопрос роспуска (парламента - ИФ), будет ли изменена избирательная система, есть ли желание у президента и готовность дать возможность парламенту поработать: принят законы об импичменте, об отмене депутатской неприкосновенности, о временных следственных комиссиях", - сказал В.Бондарь журналистам после встречи в парламенте в субботу.

"Увидели, что прямого ответа нет от Зеленского. Он тоже пытается нащупать, как себя будет вести Рада", - сказал депутат.

В субботу В.Зеленский приехал в Верховную Раду, где встретился с представителями фракций.

Очередные парламентские выборы должны пройти в октябре нынешнего года.