​​​​​​​В Ровно сожгли автомобиль, который арендовал секретарь горсовета

В Ровно полиция расследует поджог автомобиля "Toyota RAV4".

Сообщение о том, что на улице Летняя горит внедорожник поступило в полицию около часа ночи от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проинформировал отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Следственно-оперативная группа на месте события установила, что автомобиль "Toyota RAV4" принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского горсовета", - отмечается в сообщении.

Автомобиль был припаркован на проезжей части, возле частного дома, где проживает секретарь горсовета.

Спасатели потушили пожар, но автомобиль практически полностью уничтожен огнем.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).