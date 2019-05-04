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14:37 04.05.2019

В полицию Киева за месяц граждане добровольно передали 480 единиц оружия

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В полицию Киева за месяц граждане добровольно передали 480 единиц оружия

В полицию г.Киева в течение месячника сдачи оружия население добровольно передало 480 единиц оружия, в том числе охотничьи ружья, газовые пистолеты и револьверы, а также боеприпасы различного калибра.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева, с 1 апреля в органы киевской полиции населением добровольно сдано 480 единиц оружия. Из них 99 единиц нарезного оружия армейских образцов, 46 – нарезного охотничьего, 173 - гладкоствольного охотничьего, 53 - холодной, 77 - самодельного и тому подобное.

Кроме этого, граждане добровольно сдали 200 газовых пистолетов и револьверов, 56 устройств для отстрела патронов с резиновыми пулями, 5312 штук патронов к оружию армейских образцов, 5925 штук патронов к охотничьему нарезному оружию, 2120 штук патронов к охотничьего гладкоствольного оружия, 4 гранаты, 7 снарядов, а также своевременно сообщили об обнаружении мины времен Второй Мировой войны.

В полиции напоминают, что основной целью месячника сдачи оружия является доведение до сведения граждан Украины существующих норм действующего законодательства. Прежде всего об освобождении от уголовной ответственности при добровольной сдаче оружия и взрывчатых материалов и возможности избавиться от указанных предметов и материалов, которые они незаконно хранят, что предусмотрено ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Теги: #киев #оружие #полиция
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