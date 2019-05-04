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13:34 04.05.2019

В Харькове заминировали ТЦ "Дафи", проводится эвакуация – полиция

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В полицию Харькова поступило сообщение о минировании торгового центра "Дафи" на ул.Героев труда, проводится эвакуация граждан.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение поступило в полицию в субботу около 12:00.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сказано в сообщении.

Теги: #минирование #тц #полиция #харьков
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Интерфакс-Украина
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