В Харькове заминировали ТЦ "Дафи", проводится эвакуация – полиция

В полицию Харькова поступило сообщение о минировании торгового центра "Дафи" на ул.Героев труда, проводится эвакуация граждан.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение поступило в полицию в субботу около 12:00.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сказано в сообщении.