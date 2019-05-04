Президент и премьер поздравили львовян с Днем города

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили Львов с Днем города.

"Во Львове – частичка моего сердца. Этот город, куда всегда хочется вернуться. Но больше чем его улицы, искренне люблю львовян – приветливых, улыбчивых, патриотических. Захватывает, как они сочетают в себе умение беречь историю с любовью ко всему современному и новому. Поздравляю жителей гостеприимного Львова с Днем города!" – написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман написал в соцсети Фейсбук: "Поздравляю древний Львов с Днем города. Сколько бы раз здесь ни бывал, всегда есть то, что зовет вернуться снова. С праздником тебя, замечательный Львов!".