Бывший замглавы СБ Беларуси Втюрин задержан при получении взятки от российской компании

Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин задержан с поличным при получении взятки в $148,6 тыс. от российской компании, сообщили в Комитете государственной безопасности республики.

"Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - говорится в сообщении КГБ.

По информации ведомства, представителю российской компании также предъявлено обвинение в даче взятки.

"Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в комитете.

КГБ продолжает необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, добавили в ведомстве.

В посольстве России агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что официальная информация о задержании гражданина РФ в консульский отдел не поступала. "В консульский отдел посольства России в Беларуси официального уведомления о задержании российского гражданина (по данному делу - ИФ) не поступало", - сказал представитель посольства РФ.