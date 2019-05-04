События

11:53 04.05.2019

Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

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Палестинцы из сектора Газа запустили в субботу утром около 50 ракет в сторону Израиля, сообщили в израильском военном командовании.

Часть этих ракет удалось перехватить. "Десятки ракет были перехвачены системой "Железный купол", - отмечается в сообщении Армии обороны Израиля в "Твиттере".

Тем не менее, в результате ракетного обстрела один человек получил ранения. Израильские военные в ответ нанесли несколько ударов по сектору Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже в субботу обсудит создавшуюся ситуацию с руководителями силовых структур.

Теги: #обстрел #палестина #израиль
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