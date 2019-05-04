События

10:44 04.05.2019

В админздании Житомирской областной таможни проходят обыски в связи с задержаниями взяточников

1 мин читать
В админздании Житомирской областной таможни проходят обыски в связи с задержаниями взяточников

Правоохранители разоблачили должностных лиц Житомирской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) на вымогательстве средств от предприятий, предоставляющих брокерские услуги, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"По данным следствия, начальник таможенного поста "Житомир-центральный" … совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически вымогали и получали деньги от представителей предприятий, которые предоставляют брокерские услуги", - отмечается в сообщении.

Деньги таможенники вымогали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, в результате чего в целом получили 1650 долларов США. Неправомерную выгоду должностные лица получали частями.

Таможенников задержали во время получения части неправомерной выгоды.

"В настоящее время проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни", - сообщила пресс-служба ГБР.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды и требовании такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги: #таможня #гбр #обыски #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:36 04.05.2019
НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

12:02 02.05.2019
Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

11:28 27.04.2019
ГБР заставило военнослужащего вернуть в бюджет 745 тыс. грн за пропавшее топливо

ГБР заставило военнослужащего вернуть в бюджет 745 тыс. грн за пропавшее топливо

19:09 25.04.2019
Окружной админсуд отказался отменить решение о блокировке конкурса на главу таможни

Окружной админсуд отказался отменить решение о блокировке конкурса на главу таможни

18:48 25.04.2019
Советник Зеленского Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав налоговой и таможни

Советник Зеленского Абромавичус положительно оценил потенциальные назначения глав налоговой и таможни

13:07 25.04.2019
Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

Совет общественного контроля при ГБР с 26 апреля прекращает свою работу

14:44 24.04.2019
В Житомирской области локализован низовой пожар на площади около 57 га

В Житомирской области локализован низовой пожар на площади около 57 га

15:08 23.04.2019
Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

13:17 23.04.2019
ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

11:29 23.04.2019
Судьи, принявшие решение по ПриватБанку, просят открыть дело против президента, министра юстиции и главы Нацбанка

Судьи, принявшие решение по ПриватБанку, просят открыть дело против президента, министра юстиции и главы Нацбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Прилуках в гараже у бывшего военнослужащего полицейские обнаружили 9 ящиков с гранатами Ф1

В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

В Прилуках в гараже у бывшего военнослужащего полицейские обнаружили 9 ящиков с гранатами Ф1

МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 95 тонн гуманитарного груза

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в субботу

В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

Нидерланды выдали США украинца Иванова, подозреваемого в хакерстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА