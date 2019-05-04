События

09:30 04.05.2019

МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 95 тонн гуманитарного груза

1 мин читать
МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 95 тонн гуманитарного груза

Пять автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) с продуктовыми и гигиеническими наборами проследовали на временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5 автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 тонн", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу

Теги: #мккк #донбасс #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:40 03.05.2019
Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

01:27 03.05.2019
Украинские военные провели успешную операцию, продвинувшись вперед на 1 км

Украинские военные провели успешную операцию, продвинувшись вперед на 1 км

20:27 02.05.2019
Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

18:39 02.05.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

18:02 02.05.2019
Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

10:34 02.05.2019
С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

С начала ООС на Донбассе под контроль Украины возвращено 24 кв. км территории и 3 населенных пункта

09:40 02.05.2019
В районе проведения ООС на Донбассе проходят мероприятия по противодействию нелегальной работе АЗС

В районе проведения ООС на Донбассе проходят мероприятия по противодействию нелегальной работе АЗС

18:24 01.05.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

23:31 30.04.2019
Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

18:14 30.04.2019
Боец ВСУ ранен вследствие 4 обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе с начала суток

Боец ВСУ ранен вследствие 4 обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе с начала суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в субботу

В Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами горючего

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

Нидерланды выдали США украинца Иванова, подозреваемого в хакерстве

В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

Три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Сумах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА