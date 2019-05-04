МККК направил на временно оккупированную территорию Донбасса более 95 тонн гуманитарного груза

Пять автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) с продуктовыми и гигиеническими наборами проследовали на временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 5 автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 тонн", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу