События

08:47 04.05.2019

Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в субботу

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В субботу, 4 мая, в работе метро возможны изменения и ограничения, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"В субботу, 4 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков.

Теги: #киев #метро #ограничения #украина #футбол
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