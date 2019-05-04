Киевский метрополитен ограничит работу в связи с футбольным матчем в субботу

В субботу, 4 мая, в работе метро возможны изменения и ограничения, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"В субботу, 4 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков.