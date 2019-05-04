За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"3 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четырежды с 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Авдеевки, трижды с 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Новотроицкого, пять раз с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки, и з 82 мм минометов - вблизи н.п. Березовая, из вооружения боевых машин пехоты - вблизи Павлополя, трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Пищевика, Лебединского и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников четырежды из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - около Золотого-4, Новолуганского и Майорска, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Шумы.

По данным украинской разведки, 3 мая один боевик уничтожен, еще четверо ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Лебединского", - подчеркнули в штабе.

В штабе также добавили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.