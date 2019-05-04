События

07:32 04.05.2019

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных

2 мин читать

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"3 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четырежды с 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Авдеевки, трижды с 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Новотроицкого, пять раз с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки, и з 82 мм минометов - вблизи н.п. Березовая, из вооружения боевых машин пехоты - вблизи Павлополя, трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Пищевика, Лебединского и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников четырежды из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - около Золотого-4, Новолуганского и Майорска, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Шумы.

По данным украинской разведки, 3 мая один боевик уничтожен, еще четверо ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Лебединского", - подчеркнули в штабе.

В штабе также добавили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:03 04.05.2019
Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

06:36 04.05.2019
НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

НАБУ проводит обыски в ГФС Львовской области

04:55 04.05.2019
Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

03:34 04.05.2019
В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

01:36 04.05.2019
Три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Сумах

Три пешехода пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Сумах

00:41 04.05.2019
Украина в ООН требует освобождения Сущенко

Украина в ООН требует освобождения Сущенко

23:18 03.05.2019
В Киеве из-за грозы круглосуточно будет работать спецтехника "Киевавтодора"

В Киеве из-за грозы круглосуточно будет работать спецтехника "Киевавтодора"

22:19 03.05.2019
Украинский журналист Асеев уже 2 года находится в плену на территории ОРДО

Украинский журналист Асеев уже 2 года находится в плену на территории ОРДО

18:07 03.05.2019
Украина должна показать последовательность своей внешней политики – посол Точицкий

Украина должна показать последовательность своей внешней политики – посол Точицкий

14:08 03.05.2019
На Донбассе с начала пятницы двое украинских военных получили ранения – Минобороны

На Донбассе с начала пятницы двое украинских военных получили ранения – Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посольство Украины в США организовало благотворительные концерт, средства которого передадут в реабилитационный центр "Next Step Ukraine"

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиавласти девяти стран обсудили сертификацию систем Boeing 737 MAX

Нидерланды выдали США украинца Иванова, подозреваемого в хакерстве

Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

В Украине с начала года расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов, в суд направлены 6 обвинительных актов – МВД

"Укрзализныця" анонсировала в субботу тестовый рейс сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь"

Трамп и Путин обсудили КНДР и Венесуэлу по телефону – СМИ

Состоялось первое подготовительное судебное заседание в деле о "налоговых площадках" при участии 22 обвиняемых и около 40 защитников

Суд в Армении арестовал все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА