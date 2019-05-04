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04:55 04.05.2019

Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

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Государственная экологическая инспекция и правоохранители выявили факт незаконного вылова рыбы в р.Южный Буг, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Во время профилактических мероприятий "Нерест" 2 мая работники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с представителями Государственной экологической инспекции в с.Баловное Новоодесского района на р.Южный Буг обнаружили двух рыбаков, которые осуществляли незаконный лов рыбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на правонарушителей составили административные протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП, которые направили в суд для принятия решения, а незаконное орудие лова и рыбу в количестве 453 штуки изъяли.

Теги: #рыба #госэкоинспекция #украина #вылов
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