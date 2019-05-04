Нидерланды выдали США украинца Иванова, подозреваемого в хакерстве

Гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США, где ему планируют предъявить обвинения в хакерстве, сообщает американский Минюст.

"Подсудимый сговорился подвергнуть миллионы интернет-пользователей вредоносной рекламе, предназначенной для взлома и заражения компьютеров жертв вредоносными программами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу А.Иванов должен предстать перед Федеральным судом Ньюарка (штат Нью-Джерси).

31-летний гражданин Украины обвиняется в одном преступном эпизоде сговора с целью совершения мошенничества, четырех эпизодах мошенничества и одном эпизоде компьютерного мошенничества.

"Этот обвиняемый участвовал в экстраординарной и масштабной схеме заражения и взлома компьютеров по всей территории Соединенных Штатов и мира", - заявил прокурор США Крейг Карпенито.

По его словам, данная схема особенно опасна, потому что в ней используется онлайн-реклама "для миллионов ничего не подозревающих пользователей Интернета, занимающихся рутинной деятельностью".

А.Иванова арестовали в Нидерландах 19 октября 2018 года.