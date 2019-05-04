События

03:34 04.05.2019

В Сумской области злоумышленник убил топором двух человек, а тела сжег в печке

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В Сумской области 36-летний житель Недригайловского района убил собственную сестру и ее знакомого, а их тела сжег в печке, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Событие произошло 30 апреля 2019 года в Недригайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об исчезновении двух человек стало известно только спустя два дня. Правоохранители установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в его доме обнаружили следы крови, а в печке обгоревшие человеческие кости.

Следователи задержали злоумышленника и готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Задержанный уже отбывал наказание за убийство. На этот раз ему грозит пожизненное лишение свободы" - рассказали в полиции.

Теги: #сумская_область #украина #убийство
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