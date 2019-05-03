В Киеве из-за грозы круглосуточно будет работать спецтехника "Киевавтодора"

На дорогах Киева из-за грозы и залпового ливня круглосуточно в усиленном режиме будет работать спецтехника КП "Киевавтодор", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В связи с грозой и залповым ливнем гидротехнические службы дорожно-эксплуатационных предприятий КП "Киевавтодор" работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжаются оперативные работы по ликвидации подтоплений на проблемных участках дорог.

"Работают насосные станции, гидромониторы и другая спецтехника", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, уже восстановлено движение трамваев на ул.Славгородской.