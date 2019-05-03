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21:24 03.05.2019

Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

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Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году

Азербайджан проведет в 2020 году в Баку 4-ую Международную выставку оборонной промышленности ADEX, сообщает министерство оборонной промышленности (МОП).

"Представители МОП в ходе 14-й международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле проинформировали гостей выставки об ADEX-2020, которая пройдет в Азербайджане", - говорится в сообщении МОП.

Ведомство отмечает, что замминистра оборонпрома Яхья Мусаев ознакомился с новшествами в сфере оборонной промышленности, которые были представлены различными странами-производителями на выставке.

"Представители МОП и турецкой компании ASELSAN провели переговоры по развитию существующего сотрудничества. Научно-исследовательский институт министерства и ASELSAN подписали протокол", - отмечается в сообщении.

Международная выставка "ADEX" проходит в Баку под патронатом президента Азербайджана с 2014 года. Организатором выставки выступает министерство оборонной промышленности.

Теги: #выставка #азербайджан
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