События

19:55 03.05.2019

В Украине с начала года расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов, в суд направлены 6 обвинительных актов – МВД

2 мин читать
В Украине с начала года расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов, в суд направлены 6 обвинительных актов – МВД

Следователи Национальной полиции Украины за 4 месяца 2019 года начали досудебное расследование по 63 уголовным правонарушениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщает в пятницу департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений, по ст.345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) - 12, по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) - 4, по ст. 348-1 УК Украины (посягательство на жизнь журналиста) - 1.

"По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлены обвинительные акты в шести уголовных производствах по восьми уголовным преступлениям указанной категории: по ст. 171 УК Украины - 4, по ст. 345-1 УК Украины - 2, по ст. 347-1 УК Украины – 2", - отмечается в сообщении.

Принято решение о закрытии 52 уголовных производств. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

В течение 2018 года следователи Национальной полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

Больше всего уголовных преступлений указанной категории зарегистрировано в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях.

Во Львовской таких производств 12, в Донецкой - 11, в Ровенской - 10, в Винницкой, Полтавской, Харьковской областях - по 8, в Запорожской и Херсонской областях - по 7, в Киевской области - 6, в Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях - по 5.

За указанный период в суд направлено 26 уголовных производств за 33 уголовных преступления.

В 243 уголовных производствах в течение 2018 года следователи приняли решение об их закрытии.

Теги: #сми #статистика #преступления
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 19.04.2019
Влияние РФ на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии - медиамониторинг

Влияние РФ на выборы и на кандидатов в президенты стало одной из доминирующей тем в предвыборной дискуссии - медиамониторинг

14:10 16.04.2019
Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

13:57 16.04.2019
Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

Представители украинских СМИ призывают Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов

19:14 15.04.2019
Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале-2019 вырос на 4,5%

Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале-2019 вырос на 4,5%

13:15 15.04.2019
Поголовье КРС в Украине к 1 апреля сократилось

Поголовье КРС в Украине к 1 апреля сократилось

12:55 10.04.2019
Проводившийся при поддержке Совета Европы мониторинг освещения президентской кампании в Украине показал серьезное влияние на СМИ кандидатов и партий

Проводившийся при поддержке Совета Европы мониторинг освещения президентской кампании в Украине показал серьезное влияние на СМИ кандидатов и партий

00:16 04.04.2019
На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

На "Суспильном" готовы провести дебаты на стадионе после урегулирования этого законом

13:57 02.04.2019
Украина за 3 мес. увеличила добычу газа на 3,4% – оперативные данные

Украина за 3 мес. увеличила добычу газа на 3,4% – оперативные данные

19:27 29.03.2019
Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

16:12 29.03.2019
СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

На Донбассе с начала пятницы двое украинских военных получили ранения – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" анонсировала в субботу тестовый рейс сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь"

Трамп и Путин обсудили КНДР и Венесуэлу по телефону – СМИ

Состоялось первое подготовительное судебное заседание в деле о "налоговых площадках" при участии 22 обвиняемых и около 40 защитников

Суд в Армении арестовал все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии

Информация о минировании ТЦ и двух отелей в Харькове не подтвердилась - полиция

Полторак сообщил об испытаниях комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А"

Французский путешественник пересек в бочке Атлантический океан за 122 дня

В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

Суд назначил экономическую экспертизу в деле о завладении средств "Энергоатома" и "ВостГОКа"

На Донбассе с начала пятницы двое украинских военных получили ранения – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА