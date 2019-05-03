В Украине с начала года расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов, в суд направлены 6 обвинительных актов – МВД

Следователи Национальной полиции Украины за 4 месяца 2019 года начали досудебное расследование по 63 уголовным правонарушениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщает в пятницу департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений, по ст.345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) - 12, по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) - 4, по ст. 348-1 УК Украины (посягательство на жизнь журналиста) - 1.

"По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлены обвинительные акты в шести уголовных производствах по восьми уголовным преступлениям указанной категории: по ст. 171 УК Украины - 4, по ст. 345-1 УК Украины - 2, по ст. 347-1 УК Украины – 2", - отмечается в сообщении.

Принято решение о закрытии 52 уголовных производств. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

В течение 2018 года следователи Национальной полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

Больше всего уголовных преступлений указанной категории зарегистрировано в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях.

Во Львовской таких производств 12, в Донецкой - 11, в Ровенской - 10, в Винницкой, Полтавской, Харьковской областях - по 8, в Запорожской и Херсонской областях - по 7, в Киевской области - 6, в Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях - по 5.

За указанный период в суд направлено 26 уголовных производств за 33 уголовных преступления.

В 243 уголовных производствах в течение 2018 года следователи приняли решение об их закрытии.