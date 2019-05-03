Состоялось первое подготовительное судебное заседание в деле о "налоговых площадках" при участии 22 обвиняемых и около 40 защитников

В Днепровском районном суде г.Киева в пятницу, состоялось первое заседание в подготовительном судебном заседании в деле по обвинению экс-сотрудников региональных управлений Министерства доходов и сборов Украины времен Александра Клименко, подозреваемых в организации так называемых "налоговых площадок".

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, бывшие налоговики обвиняются в участии в преступной организации и совершении в ее составе тяжкого преступления против государства, а именно организации и осуществлении путем злоупотребления служебным положением уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования – плательщиками налога на добавленную стоимость, так называемой "государственной программы", в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 104 млрд грн, а также в легализации доходов, полученных незаконным путем.

"На судебном заседании кроме стороны обвинения появились 22 обвиняемых и около 40 защитников", - сказано в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, судебное заседание состоялось в помещении Днепровского райсуда г.Киева, при этом защитники заявили ходатайства о непригодности зала суда для надлежащего проведения заседания вследствие его небольших размеров.

Кроме того, на заседание не явились еще 3 обвиняемых.

В связи с этим следующее заседание перенесено на 4 июня 2019 года.

"Не можем не указать на недопустимое поведение отдельных защитников, которые позволяли оскорбительные высказывания в сторону государственных обвинителей, в связи с чем протокол судебного заседания будет обработан на предмет наличия оснований для обращения с жалобой в соответствующую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 24 мая 2017 года в ходе спецоперации были задержаны бывшие руководители и их заместители ряда областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов, подозреваемые в организации функционирования т.н. "налоговых площадок", связанных с экс-министром доходов и сборов Украины А.Клименко.

По данным следствия, в результате функционирования этих "налоговых площадок" государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 30 подозреваемых.

В октябре суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении экс-министра доходов и сборов А.Клименко в этом уголовном производстве.

Обвинительный акт в данном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу 14 марта 2019 года.