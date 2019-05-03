Суд в Армении арестовал все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии

Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна 6 июня 2019 года, сообщил защитник Р.Кочаряна Ованес Худоян.

"Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным", - заявил О.Худоян.

Находящийся под арестом Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года, когда, по версии следствия, был подписан секретный приказ о применении сил армии для разгона митингов.