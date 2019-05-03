Французский путешественник пересек в бочке Атлантический океан за 122 дня

Французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке, на это ему понадобилось 122 дня, сообщает газета La Croix.

"Французский путешественник, 72-летний Жан-Жак Савен, накануне завершил свое 122-дневное путешествие в бочке по Атлантическому океану. Он отправился в путь в декабре, отплыв от Канарских островов, и за несколько месяцев добрался до Карибского бассейна, пересек меридиан", - пишет издание.

Как отмечает газета, в настоящее время бочка "дрейфует по направлению к Флориде", а ему нужно найти порт, где он смог бы пересесть на грузовое судно, чтобы вместе с бочкой оно доставило их до острова Мартиника в Карибском море, где мужчину ожидает семья.

По данным La Croix, корабль-бочка представляет собой выкрашенный в оранжевый цвет цилиндрический контейнер без паруса длиной в 3 метра, шириной в 2,10 метра и весом 450 кг. Он изготовлен из толстой фанеры. Внутри размещены койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда на юго-западе Франции.

"На такой необычный вояж Жана-Жака Савена вдохновил подвиг французского врача, биолога и путешественника Алена Бомбара, который в 1952 году в одиночку пересёк Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос на резиновой лодке", - пишет газета.

По словам путешественника, в будущем он планирует пересечь вплавь пролив Ла-Манш.