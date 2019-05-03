События

15:33 03.05.2019

В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

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В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

 Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц на ул.Нестерова и проспекте Гагарина, а также торгового центра на ул.Героев труда в Харькове, которая поступила в пятницу, 3 мая, около 12:00.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, в настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Теги: #трц #минирование #гостиницы #харьков
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Интерфакс-Украина
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