В Харькове эвакуируют людей из ТЦ и двух гостиниц из-за сообщения о минировании

Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц на ул.Нестерова и проспекте Гагарина, а также торгового центра на ул.Героев труда в Харькове, которая поступила в пятницу, 3 мая, около 12:00.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, в настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.