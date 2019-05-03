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13:02 03.05.2019

Киев планирует построить центр защиты животных стоимостью более 157 млн грн

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Киев планирует построить центр защиты животных стоимостью более 157 млн грн

 Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект строительства центра защиты животных в Дарницком районе, прошедший экспертизу ООО "Украинская межрегиональная строительная экспертиза", говорится в сообщении на сайте КГГА.

Согласно распоряжению горадминистрации №732 от 23 апреля 2019 года, общая сметная стоимость проекта составляет 157,6 млн грн, реализовать его предполагается за 3 года и 3 месяца четырьмя пусковыми комплексами.

В частности, в течение первых 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, 3-этажный карантинный блок на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную.

В течение следующих 8 месяцев намечено обустроить отель вместимостью 38 собак и 22 кошек, в третью очередь – построить приют для 120 кошек, а в четвертую - вольеры для содержания 547 собак.

Предполагается, что в центре будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

Как отметили в КГГА, финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств в рамках Программы экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы.

ООО "Украинская межрегиональная строительная экспертиза" (Киев) зарегистрировано 1 августа 2014 года, его конечный бенефициарный владелец и руководитель - Наталья Калашникова, уставный капитал - 4 тыс. грн. Среди клиентов компании указан агрохолдинг МХП.

Согласно данным системы ProZorro, в конце 2017 года коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицина" отобрала на тендере для проектных работ по строительству этого объекта ООО "Фин-Инвест Групп", предложившую 999,9 тыс. грн за свои услуги.

Теги: #киев #животные #строительство #центр
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