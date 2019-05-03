Порошенко присвоил звание Героя Украины генерал-майору Игорю Момоту посмертно

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" генерал-майору Игорю Момоту посмертно.

Как сообщается на сайте президента Украины в пятницу, П.Порошенко вручил награду Героя его дочери Марии Момот во время пребывания в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины им.И.Момота в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

И.Момот отмечен высшей государственной наградой за исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Одним из первых во 2014 году он отправился на выполнение боевых задач. Я лично знал господина Игоря. В самые тяжелые дни Игорь Момот демонстрировал мужество, патриотизм и образцовое выполнение воинского долга. О его храбрость знали и украинские воины, и враги", - сказал П.Порошенко.

Президент рассказал, что генерал-майор, находясь в пункте пропуска "Должанский", вышел с гранатой без предохранительной чеки к более 200 вооруженным боевикам, которые требовали освободить задержанного главаря так называемой "ЛНР" Валерия Болотова. "Отважный поступок офицера заставил врага отступить, но не надолго – террористы объявили награду за его голову", - рассказал П.Порошенко.

И.Момот погиб 11 июля 2014 года во время вражеского обстрела "Градами" позиции опорного пункта украинских сил близ населенного пункта Зеленополье Луганской области.