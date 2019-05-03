События

12:32 03.05.2019

В Украине с начала года зафиксировано более 20 случаев применения силы к журналистам – мониторинг НСЖУ

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 В Украине за 4 месяца 2019 года зафиксировано 23 случая применения силы к журналистам, сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) со ссылкой на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

Согласно информации на сайте НСЖУ за два первых месяца весны зафиксировано 10 физических атак на журналистов: в марте - 8, в апреле - 2 инцидента.

В апреле-марте больше всего – 3 атаки были зафиксированы в Киеве и Киевской области, также 2 нападения произошли в Волынской области, на территории Западной Украины произошло еще 3 инцидента, а именно на Закарпатье, Буковине и Ивано-Франковщине, сообщили в НСЖУ.

Также силу к журналистам применяли в Одессе и Житомире – было зафиксировано по одному нападению в каждом регионе.

Мониторинг "Индекс физической безопасности журналистов Украины" Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями. Данные обнародованный 3 мая во Всемирный день свободы прессы.

Теги: #нсжу #журналисты #нападения
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