Запуск к МКС "грузовика" Cargo Dragon грузовом корабле отменен из-за неполадок

Из-за возникших неполадок в электрооборудовании на грузовом космическом корабле Cargo Dragon отменен планировавшийся в пятницу его запуск к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Планировавшийся сегодня утром запуск корабля Dragon компании SpaceX отменен в связи с проблемой в электрооборудовании беспилотника. Следующая возможность для запуска будет завтра в 02:48 по восточноамериканскому времени (09:48 мск - ИФ), - говорится в сообщении.

Запуск корабля должен был состояться еще 1 мая, однако из-за неполадок в системе электроснабжения МКС он был перенесен на 3 мая. Вышедший из строя электрический щитовой блок на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции.

Американское космическое агентство сообщило, что 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат. И станция была готова к приему "грузовика".