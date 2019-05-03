РФ отказалась участвовать в слушаниях трибунала по освобождению украинских моряков

Российская сторона сообщила, что не будет участвовать в слушаниях по иску Украины относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Дипломат подчеркнула, что украинская сторона требует немедленного освобождения моряков, как того предусматривает Конвенция ООН по морскому праву.

Она добавила, что решение Трибунала будет принято уже до конца мая. Также уже во время слушаний будут доступны письменные документы и расшифровка выступлений.

"Даже если Россия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это ни какое не одолжение, а исполнение решения трибунала", - резюмировала Е.Зеркаль.

Как сообщалось, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины.