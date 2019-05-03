При разбойном нападении на дом нардепа Пинзеника похищена крупная денежная сумма

Четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на дом народного депутата фракции "Народный фронт" Павла Пинзеника в пгт Глеваха под Киевом, завладев значительной суммой средств в иностранной валюте, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области.

По информации полиции, инцидент произошел под утро пятницы. "Четверо неизвестных в балаклавах проникли в дом в Глевахе Васильковского района и под угрозой насилия завладели денежными средствами в иностранной валюте, после чего сбежали", - рассказали в пресс-службе.

В главке добавили, что злоумышленники связали мужчину и женщину, находящихся в доме. Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, является ли потерпевшими сам П.Пинзеник и его супруга.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, кинологи. По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Также в полиции Киевской области попросили использовать только официальную информацию, чтобы не навредить следствию.

По информации источника интернет-издания "Обозреватель", у нардепа под угрозой пистолета из сейфа украли $40 тыс. и EUR20 тыс., телефоны и другое имущество.