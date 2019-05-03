При тушении пожара в киевском коллекторе нашли тела двух человек - ГСЧС

Во время тушения пожара в коллекторе теплотрассы в районе Воздухофлотского путепровода в Киеве в пятницу рано утром были обнаружены тела двух мужчин, сообщается на официальном сайте ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в столичную Службу спасения 3 мая в 5:06. На место происшествия были направлены спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

"По прибытию пожарных было установлено, что под Воздухофлотским путепроводом в коллекторе теплотрассы горит мусор на площади 10 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 5:58 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара в камере коллектора пожарные обнаружили тела двух мужчин", - говорится в сообщении.

На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.